All’Euro 2021 (11 giugno-11 luglio), ogni squadra potrà effettuare al massimo 5 sostituzioni per ogni incontro. Lo ha annunciato l’UEFA indicando che la decisione è legata alla crisi sanitaria per la pandemia. Lo stesso principio varrà per la fase finale della Nations League che disputeranno Francia, Belgio, Spagna e Italia a metà ottobre a Torino e Milano. L’UEFA ha inoltre deciso di lasciare che siano le singole federazioni a fissare il limite massimo per gli spettatori.