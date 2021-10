La comunità che ruota attorno al Real Madrid su Instagram conta 105 milioni di persone. Per intenderci, il doppio della popolazione della Spagna o dodici volte quella Svizzera. Ha 101 milioni di seguaci il Barcellona, ne hanno 51 il PSG e la Juventus, e 50 il Manchester United. Il calciatore che può vantare il seguito più imponente è Cristiano Ronaldo. Il sette per eccellenza del calcio moderno ha praticamente un milione di follower per ogni giorno dell’anno (356 in totale). In questi giorni abbiamo voluto ficcare il naso nei social delle squadre del calcio regionale, dalla Prima alla Terza Lega. Come riferimento abbiamo preso Instagram e Facebook, spulciando storie, post e contenuti vari.

Dal Mendrisio al Coldrerio

Come si vede dall’immagine il Mendrisio domina la classifica con un totale di...