Comincia oggi il nuovo processo in appello davanti alla Corte penale del Tribunale cantonale neocastellano a Bulat Chagaev, l’ex proprietario del Neuchâtel Xamax. Il ceceno, che è stato esentato dal presentarsi in aula, aveva ottenuto dal Tribunale federale (TF) l’annullamento della precedente sentenza nel quadro del fallimento della squadra di calcio.

Nel settembre 2017, l’imputato era stato condannato a tre anni di carcere, di cui la metà - 18 mesi - da scontare. Il Tribunale cantonale ha riconosciuto colpevole Chagaev, che ha passato 121 giorni in detenzione preventiva, di cattiva gestione, amministrazione infedele, appropriazione indebita d’imposte alla fonte, tentata truffa e falsità in documenti.

Lo Xamax era fallito nel 2012, lasciando un buco stimato dall’accusa in 23 milioni di franchi. Secondo il TF però, la situazione finanziaria prima dell’acquisizione da parte di Chagaev e al momento della bancarotta non è stata dimostrata. Inoltre, non è chiaro quali azioni dell’imputato abbiano contribuito concretamente al deterioramento dei conti della squadra.