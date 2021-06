Nella scorsa stagione non era possibile accedere al Riva IV. Ma i tifosi non sono mancati, chi fuori dallo stadio, chi a casa ma in diretta per supportare il FC Chiasso. «E ora è arrivato il momento di rispondere “presente” anche all’appello per la prossima stagione», si legge sul sito della società, dove si spiegano le modalità per abbonarsi per la stagione 2021/2022.

Tutti gli abbonati della stagione 2020-2021, presentando l’abbonamento agli uffici di We Change, riceveranno in omaggio la tessera annuale per la prossima stagione sportiva. Sarà possibile, a discrezione di ogni singolo tifoso, destinare a titolo volontario una somma che sarà destinata esclusivamente all’Associazione Giovanili Football Club Chiasso. «L’importo ricavato - precisa il club - sarà fondamentale per sostenere la crescita dei giovani, futuri protagonisti del mondo rossoblu».

Per i nuovi abbonati, sempre recandosi presso gli uffici del We Change, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento 2021/2022 speciali. Il ricavato derivante dai nuovi abbonati sarà devoluto interamente all’Associazione Giovanili Football Club Chiasso. Gli uffici We Change si trovano in Corso San Gottardo 7 e in via Solini 38, nonché al Cambiomat in via San Gottardo 141 a Chiasso

