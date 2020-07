Oltre a quella del Lugano, ha vestito le maglie di Young Boys e San Gallo, le due squadre in corsa per il titolo. Ha giocato pure per il Sion, ultimo avversario dei bianconeri. Alberto Regazzoni osserva sempre con attenzione le vicende del calcio elvetico. Ed allora facciamo il punto della situazione con il 37.enne ex attaccante.

Alberto Regazzoni, la lotta per la conquista del titolo riguarda ormai solo Young Boys e San Gallo o il Basilea può ancora dire la sua?

«Penso che ormai i renani siano tagliati fuori dalla battaglia: il campionato se lo giocheranno Young Boys e San Gallo. Certo, la squadra di Peter Zeidler è reduce da una sconfitta pesante su un campo non facile come quello del Thun e probabilmente i gialloneri sono più abituati a gestire questo tipo di situazione. Il duello però, in...