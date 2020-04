Visby, Svezia. La città di Pippi Calzelunghe, ma anche il rifugio dell’anima di Alexander Gerndt. L’attaccante del Lugano non usa giri di parole: il calcio, dice, gli manca. Tant’è che non vede l’ora di tornare in Svizzera. «Voglio credere che il campionato riprenda» spiega il 33.enne.

Alex, durante questa pandemia lei ha riabbracciato i luoghi della sua infanzia e gioventù. Di più, in Svezia ha potuto allenarsi senza grosse limitazioni. Come vanno le cose?

«Bene, direi. La situazione in Svezia è normale. O, meglio, le autorità cercano di renderla il più normale possibile. Molte attività sono rimaste aperte, gli assembramenti sono stati ridotti a cinquanta persone al massimo e io, più o meno, ho la possibilità di fare tutto se parliamo di allenamento. Sì, vado anche in palestra».

Teoricamente...