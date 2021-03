La sfida contro l’Italia, favorita del gruppo C. O ancora l’Europeo al via a giugno. A poche ore dalla sfida contro la Bulgaria le domande poste a Vladimir Petkovic mirano già alle prede più grosse. Il ct della Nazionale, però, non vuole bruciare le tappe. Il presente dice Sofia, dove gli elvetici si sono presentati con le credenziali della «grande». «Step by step» afferma Vlado sornione nella pancia dello stadio Vasil Levski, gemello dell’est della Pontaise losannese. «Centrare un risultato positivo contro i bulgari e domenica con la Lituania - rileva l’allenatore dei rossocrociati - è l’unica cosa che conta in questo momento. Dopodiché avremo due mesi per riflettere sull’Euro». Per le due gare che inaugurano la campagna verso Qatar 2022, la Svizzera veste i panni della favorita. Qualche incognita tuttavia c’è, pensando allo scarso impiego nei club di alcuni giocatori (Shaqiri ad esempio) o al rientro di altri da infortuni importanti (Zakaria e Akanji). «Chi è qui si è meritato la convocazione, non ho premiato nessuno» replica «Vlado». Archiviata l’ultima Nations League senza successi ma con buone sensazioni, ci si attende una squadra padrona del proprio destino. «Poco importa il modulo che sceglierò o l’atteggiamento più o meno difensivo dell’avversario. L’accento continuerà a essere posto sui principi di gioco e i valori coltivati nel 2020: conduzione della partita, pressing e - aspetto sicuramente da migliorare - concretezza sul fronte offensivo». Per evitare di lasciare spazio ai dubbi o all’entusiasmo dei bulgari, guidati dal neo ct Yesen Petrov. «Perciò sarà importante trovare presto la via del gol» riconosce Petkovic.