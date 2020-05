Allo stadio per tifare? Sì, videochiamando

Dove eravamo rimasti? Ah, sì: la ripresa. Il grande giorno è arrivato. Ma nessuno (o quasi) si allenerà. Logico, verrebbe da dire. Tornare in campo, senza peraltro la certezza di portare a termine il campionato, significa rinunciare alla misura del lavoro ridotto. Una mazzata. La Svizzera del calcio è davvero nel pallone. Vive giorni difficili, sospesi, indecifrabili. E comincia seriamente a pensare ad un annullamento della stagione, nonostante altrove si giochi o si cerchi di giocare. L’indistruttibile Bielorussia non si è mai fermata, idem Nicaragua e Tagikistan. In Burundi è arrivato lo stop, certo. Ma soltanto per le elezioni. Sono ripartiti Far Oer, Corea del Sud, Taiwan. Altrove, come in Danimarca, le istituzioni sportive stanno invece pensando a nuovi, innovativi metodi per coinvolgere...