Sono 52 i tifosi che dai controlli incrociati effettuati dalla polizia sulle liste degli arrivi e dei biglietti risultavano sospetti perché fuori tempo massimo per la quarantena in vista della partita di ieri degli Europei a Roma tra Ucraina e Inghilterra.

Raggiunti in albergo e invitati a non recarsi allo stadio, due inglesi avrebbero provato a eludere i controlli dicendo che erano arrivati nella Capitale qualche giorno prima in macchina. I due sono stati denunciati per false attestazioni.