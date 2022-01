Per combattere l’avanzata del coronavirus, l’assemblea della Lega calcio di serie A, riferisce l’ANSA, ha deciso di limitare a massimo 5.00 spettatori la capienza degli stadi. La misura entrerà in vigore dal 16 gennaio per la durata di due turni. Chiusi, inoltre, anche i settori ospiti. Il ritorno alla capienza prevista per legge è prevista per il 6 febbraio, ovvero dopo la pausa per la nazionale.