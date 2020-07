Una serata quasi perfetta, rovinata solo dall’infortunio ad un ginocchio occorso a Mattia Bottani. Una prova più che convincente contro il Basilea – che a Cornaredo non perdeva da quasi vent’anni – e tre punti fondamentali nella corsa verso una salvezza sempre più vicina. Il Lugano sta bene e ha reagito alla grande dopo la sconfitta di Zurigo. Stanno bene i bianconeri e sta benissimo Alexander Gerndt, autore della splendida rete che ha permesso alla squadra di Maurizio Jacobacci di passare in vantaggio insinuando ancora di più il tarlo del dubbio nella mente dei renani. Per lo svedese non c’era modo migliore di festeggiare le cento presenze – impreziosite da 25 gol – con la maglia del Lugano.

Il timing perfetto

Il giorno dopo Alexander Gerndt è come al solito tranquillo compassato. È felice,...