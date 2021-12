Sono già trascorsi cento giorni. Sì. Cento giorni bellissimi e per certi versi inaspettati. Quando il contatore è scattato, il 1. settembre scorso, Mattia Croci-Torti non avrebbe saputo dipingere uno scenario migliore. Da assistente ad allenatore ad interim, nel giro di poche ore, prima di diventare il tecnico in grado di regalare al Lugano il girone d’andata più esaltante dal ritorno in Super League. «Onestamente ero a conoscenza di questo primo traguardo simbolico» confessa il mister bianconero. «Che dire: sono stati cento giorni intensi, durante i quali mi sono divertito parecchio e, al contempo, ho provato tanta gioia. I momenti belli sono stati diversi, su tutti la vittoria in Coppa contro lo Young Boys, in un Cornaredo quasi esaurito. Quel successo ha conferito sostanza al nostro lavoro, regalandomi emozioni fortissime. Le difficoltà, comunque, non sono mancate e anzi si sono rivelate preziose alleate per migliorare. Nel complesso, dunque, sono estremamente soddisfatto. Anche se faccio fatica a guardare nello specchietto retrovisore e, quindi, ai 29 punti conquistati sin qui. No, preferisco focalizzarmi sulla prossima sfida».

Un avversario claudicante

Una sfida che fra poche ore vedrà Sabbatini e compagni di scena a San Gallo, contro una squadra claudicante. «Quella del kybunpark sarà una gara intrigante» osserva il «Crus». «Affrontiamo un avversario che in questa stagione ha conosciuto degli alti clamorosi, ma anche dei tonfi pazzeschi». Vero. Dopo aver messo sotto nel giro di una settimana sia Basilea sia Young Boys, la compagine guidata da Peter Zeidler è incappata in tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa per addirittura 4-0 contro il GC. «Non a caso mi aspetto un San Gallo abbastanza frustrato» rileva Croci-Torti: «Sta a noi costringerli a rimanere in questa condizione. I primi minuti, in questo senso, saranno cruciali. Perché, al solito, i biancoverdi partiranno forte, pressandoci subito alti». Alla formazione bianconera, di questi tempi, la pazienza e l’astuzia non fanno però difetto. E a confermarlo è lo stesso tecnico ticinese. «Ho buone sensazioni. Anche per questo motivo, e per la prima volta in stagione, confermerò gli undici uomini che hanno giocato l’ultimo turno, contro il Sion».

«Confermerò la formazione»

Mancheranno di nuovo Saipi e Celar, infortunati. Mentre davanti, stando così le cose, sarà data ancora fiducia ad Abubakar, piuttosto in ombra contro i vallesani. «Schiererò la medesima squadra di domenica scorsa, ma il nostro gioco sarà differente» precisa l’allenatore del Lugano. Il recente bilancio con i sangallesi, ad ogni modo, fa ben sperare. Negli ultimi sei scontri sono infatti arrivati quattro successi e due pareggi. «Perciò sono fiducioso» ribadisce il «Crus»: «Abbiamo già dimostrato di poter fare male a questo avversario. Dovremo dunque essere bravi una volta di più in questo senso». E a proposito: da quando il 39.enne momò è sulla panchina, il San Gallo è l’unica compagine non ancora affrontata. Il cerchio si chiuderà domani sera, alle 20.30.

I risultati e il percorso

«Nel frattempo - tiene a rassicurare Croci-Torti - proviamo a crescere ulteriormente. Mattone dopo mattone. La Svizzera si sta accorgendo di noi? La verità, in questi casi, è che a contare sono sempre e solo i risultati. A livello personale, come tecnico, ho tuttavia a cuore il percorso. E devo ammettere che il mio gruppo ha conosciuto una grande evoluzione in questi mesi. Soprattutto in termini di convinzione in campo». Sì, il Lugano è una squadra ricettiva. Matura. Che si conosce molto bene e conosce altrettanto bene il campionato svizzero. «Cerchiamo di prendere in mano ogni incontro. E, va da sé, ci godiamo altresì i risultati» conclude Croci-Torti, artefice di un progetto sportivo - sin qui - d’indubbio successo. E sono trascorsi solo cento giorni.

