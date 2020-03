L’indiscrezione è stata lanciata durante «Fuorigioco @home», la trasmissione targata TeleTicino che – attualmente – viste le contingenze va in onda tramite diretta Facebook. La conferma è arrivata direttamente da mister Maurizio Jacobacci: in scadenza a giugno, Mattia Bottani ha rinnovato per altre quattro stagioni (con opzione per una quinta) il suo contratto con il Football Club Lugano.