Malgrado quanto sopra, e grazie al fatto che è stato possibile ricostruire un collegamento tra i quattro giocatori positivi, l’Ufficio del medico cantonale ha concesso al resto della rosa di potersi allenare in un regime di bolla sanitaria fino a sabato 12 dicembre compreso. Questo permetterà ai bianconeri di poter preparare, pur non senza inconvenienti e defezioni, la partita contro l’FC Zurigo che, in accordo con la Swiss Football League, è stata spostata a domenica 13 dicembre 2020 ore 16:00 a Cornaredo.