Nuovo giro di esami in casa Lugano. A renderlo noto è la stessa società: «Approfittando della pausa agonistica la SFL ha imposto alle società di far sottoporre a tampone rino-faringeo e a test sierologici tutti i giocatori e i membri dello staff. In modo da avere una situazione chiara e la possibilità di eventualmente mettere in quarantena, prima della ripresa, soggetti positivi e chi avesse avuto contatti con loro». Per il Lugano gli accertamenti verranno effettuati appunto oggi. Domani, mercoledì, riprenderà invece la preparazione che andrà avanti con allenamenti quotidiani sino a sabato.