Anche Akanji positivo: ma Svizzera-Croazia si gioca

Piccolo terremoto in casa Svizzera. Dopo Xherdan Shaqiri anche Manuel Akanji è risultato positivo al coronavirus. I vertici della Nazionale sono stati informati in giornata dell’esito del tampone supplementare al quale si era sottoposto, come i compagni, il difensore del Borussia Dortmund. Che ora, va da sé, è stato posto in isolamento preventivo. Il giocatore, si legge in una nota, non presenta sintomi. Sempre in merito si tiene a precisare che «il contagio non è da ricondurre a Xherdan Shaqiri. A questo proposito l’ASF è stata verbalmente informata che il risultato positivo al test di Shaqiri è probabilmente dovuto a una precedente infezione e non è quindi il calciatore a essere contagioso. Questo il risultato di un ulteriore test del sangue con riscontro accertato di anticorpi». Allo stesso modo la Federazione elvetica conferma che il match di questa sera a San Gallo contro la Croazia si giocherà come da programma. Il via libera è giunto dall’Ufficio del medico cantonale sangallese. Questa la formazione scelta da Vladimir Petkovic: Omlin; Cömert, Schärm Omeragic; Lotomba, Sow, Edimilson, Rodriguez; Mehmedi, Gavranovic.