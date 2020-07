Nuovo caso di coronavirus in seno al Football Club Zurigo. Stavolta, riguarda il suo presidente Ancillo Canepa. Attraverso il sito ufficiale della società Canepa ha spiegato di aver effettuato la trasferta di Neuchâtel con la squadra, in bus. Canepa ha aggiunto di sentirsi bene e di non avvertire sintomi particolari.