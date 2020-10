Anche il commissario tecnico del Kosovo Bernard Challandes si è espresso in merito al «caso Zeqiri». In occasione del raduno della sua nazionale, impegnata giovedì nelle semifinali dei playoff per l’Europeo del 2021, il tecnico elvetico ha chiarito: «Ho parlato personalmente con Andi: vuole la Svizzera». Trovano dunque una conferma definitiva le rassicurazioni già fornite sulla questione dall’ASF. Settimana scorsa il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami aveva infatti precisato di essere «in contatto regolare con Andi. Ha confermato che continuerà a giocare per la Svizzera. L’ha sempre fatto con molta gioia e passione».