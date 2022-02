Con un comunicato l’Associazione svizzera di football (ASF) ha condannato l’attacco russo all’Ucraina, annunciando inoltre che «non giocherà contro le squadre nazionali russe fino a nuovo avviso». L’ASF «condanna l’attacco russo all’Ucraina, che non solo viola palesemente il diritto internazionale, ma anche i valori universali del calcio, come per esempio la promozione di rapporti amichevoli, diffusi negli statuti della FIFA. La nostra preoccupazione è per le persone colpite in Ucraina, in particolare per la Federazione calcistica dell’Ucraina e tutti i suoi membri», riporta la nota.