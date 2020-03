Dopo l’iniziativa «Work at home» del settore giovanile del Football Club Lugano, anche i cugini del Football Club Rapid Lugano si sono organizzati diversamente. Niente partite e allenamenti causa emergenza coronavirus? Pazienza. Un modo per divertirsi con il pallone, alla fine, si trova sempre. Le giovanili rapidine, nello specifico, hanno messo in piedi una vera e propria sfida a distanza tra allenatori e giovani calciatori. Una «challenge», come è stata definita, ideata e proposta per stimolare da una parte l’aspetto ludico e, dall’altra, per suscitare sorrisi fra i partecipanti.