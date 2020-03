Super e Challenge League sono ferme ai box. Il coronavirus non ha però impedito a Lugano e Chiasso di sfidarsi in amichevole. A Cornaredo è finita 2-1 per i bianconeri, con reti di Maric e Covilo da un lato e Kryeziu dall’altro. La partita, per ovvie ragioni, era chiusa al pubblico. Ma le restrizioni imposte dalla autorità sono state seguite fuori e dentro il terreno da gioco? Più o meno. Se i due allenatori, Maurizio Jacobacci e Alessandro Lupi, si sono salutati col gomito, altri come Mattia Bottani e Patrick Rossini si sono lasciati andare a un abbraccio sincero. Nel nome dell’amicizia e dello sport di squadra.