Rimasta inizialmente in silenzio in merito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, la FIFA ha infine preso posizione in serata. La federazione internazionale ha imposto che la nazionale russa giochi le sue partite sotto una bandiera neutrale e con il nome di «Unione calcistica russa», disputando le partite casalinghe fuori dal suo territorio. L’inno e la bandiera russa saranno inoltre entrambi vietati nelle competizioni internazionali, ha sottolineato l’organo presieduto da Gianni Infantino, che si riserva pure il diritto di prendere «ulteriori sanzioni, tra cui una potenziale esclusione dalle competizioni». Tutte decisioni, queste, che il Consiglio della FIFA ha sottoscritto all’unanimità.

L’esclusione della selezione russa da tutte le competizioni, nelle ultime ore, era stata richiesta da più parti. In particolar modo da Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, che in un comunicato congiunto avevano annunciato la volontà di rifiutarsi di scendere in campo contro la Russia nei playoff che nel mese di marzo metteranno in palio l’accesso ai Mondiali in Qatar previsti a fine autunno. Anche la federazione inglese, nel frattempo, ha preso posizione annunciando che boicotterà tutte le partite contro la Russia in un «prossimo futuro». Dichiarazioni delle quali la FIFA ha preso nota, sottolineando come dal canto suo abbia già «avviato il dialogo con tutte le federazioni interessate, con l’obiettivo di trovare soluzioni appropriate e accettabili».