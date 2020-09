Un timido sole si affaccia su Leopoli, città dal passato sontuoso ad immagine dei suoi bellissimi palazzi. Una piccola Vienna, o Parigi se preferite. Così, almeno, viene definita nelle guide turistiche. Qui, in questo angolo di Ucraina, la Svizzera ricomincerà la sua marcia. Calcio d’inizio alle 20.45 e tanta, tantissima emozione. L’esordio in Nations League è di quelli tosti: di fronte, infatti, ci sarà una selezione ambiziosa. Andriy Shevchenko, commissario tecnico ma soprattutto ex fenomeno del Milan, si affida (anche) ai ricordi per caricare la sua squadra. Un ricordo ahinoi amaro, giacché parliamo dell’ottavo di finale di Germania 2006. Ricordate? Uno scialbo 0-0 e poi la lotteria, chiamiamola così, dei rigori. Con l’incredibile sostituzione di Alex Frei, il rigorista rossocrociato per eccellenza, ad un niente dal termine dei supplementari. Sheva, di quell’Ucraina, era leader assoluto: «È un ricordo immenso» ammette l’ex Milan, vincitore del Pallone d’oro nel 2004. «Fu una partita difficile, equilibrata. Non giocammo certo una gara fantastica. A fare la differenza, ovviamente, fu il nostro portiere». Proprio così, l’estremo difensore ucraino si oppose ai tentativi (invero delle ciofeche) di Streller e Cabanas mentre Barnetta fu fermato dalla traversa. E dire che la Svizzera incominciò bene quella serie, con la parata di Zuberbühler su, indovinate un po’, Shevchenko. «È vero, io sbagliai il mio rigore. Non mi capitava spesso, ad ogni modo».