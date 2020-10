L’FC Lugano comunica che lunedì 12 ottobre, al rientro da un soggiorno di quattro giorni in Italia, il presidente Angelo Renzetti ha accusato un lieve stato febbrile. È stato dunque sottoposto al tampone nasofaringeo che è risultato positivo alla COVID-19. Il presidente si trova in isolamento al proprio domicilio e non presenta sintomi particolari. Si precisa che in questo periodo il signor Renzetti non ha avuto contatti con giocatori o membri dello staff tecnico del club.