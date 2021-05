Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Lo annuncia il Corriere della Sera, precisando che il club e il tecnico hanno trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. I nerazzurri, leggiamo, riconoscerebbero all’oramai ex allenatore 7 milioni di euro, metà dell’ingaggio dell’ultima stagione. Conte e l’Inter sono dunque al passo d’addio dopo appena due stagioni. E dire che solo venti giorni fa il mister e la squadra festeggiavano lo scudetto.