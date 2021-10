Calcio

Da tre mesi Brent Reiber, ex arbitro di hockey su ghiaccio, è diventato l’Elite Referee Manager dell’ASF - Tra VAR e decisioni incomprensibili il lavoro non manca: «Capiamo che gli errori accadono in campo (anche se non ci piacciono), ma tutti noi crediamo che il VAR non debba sbagliare»