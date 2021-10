Presto o tardi, servirà un lungometraggio. Anche se il titolo perfetto è già stato bruciato dal romanziere Michael Ende e dal regista Wolfgang Petersen. Di certo, anche quella incentrata sul VAR e le conseguenti (e controverse) scelte arbitrali finirebbe per essere una storia infinita. Campione d’incassi al botteghino. No, sul tema la quadratura del cerchio appare lontanissima. Impossibile, forse. E il weekend calcistico, va da sé, ha fornito ulteriore materiale da sceneggiatura. In Svizzera è stata San Gallo-Servette a sollevare un polverone. Facendo finire sul banco degli imputati il fischietto ticinese Luca Piccolo e il Video Assistant Referee Urs Schnyder. Rapido riassunto: Guillemenot sigla il decisivo 2-1, mandando in visibilio il Kybunpark. L’azione che porta alla rete è però viziata...