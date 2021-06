Arrigo Sacchi non si fida della Svizzera. L’ex commissario tecnico dell’Italia d’altronde si è già scottato una volta. Il 1. maggio del 1993, al Wankdorf di Berna, quando i rossocrociati riuscirono nell’impresa di battere 1-0 gli Azzurri. «Fu la mia prima sconfitta sulla panchina italiana» ricorda il profeta di Fusignano.

Signor Sacchi, domani è il grande giorno di Italia-Svizzera. Se potesse scriverne la storia, prevederebbe un finale scontato?

«No, al contrario. Sarà una partita molto difficile per la selezione di Roberto Mancini. Credere in partenza che la Svizzera è inferiore e quindi battibile senza affanno, costituirebbe un grave errore. Chi scende in campo con questo atteggiamento, solitamente, è destinato a tornare a casa anzitempo. E poi, ripeto: l’avversario di domani sera all’Olimpico...