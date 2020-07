«Più disciplina e cattiveria». È quanto chiede Maurizio Jacobacci ai suoi giocatori in vista del trittico infernale contro Basilea, YB e San Gallo. A Cornaredo, fra pochi minuti, andrà in scena il primo giro di giostra. Ospiti, i renani di Marcel Koller. E per non tremare davanti al proprio avversario il tecnico del Lugano ha deciso di procedere ad alcuni cambiamenti rispetto alla sconfitta di Zurigo, la prima post pandemia. A centrocampo Covilo torna titolare al posto di Selasi, poco convincente al Letzigrund. Ma la modifica forse più significativa interessa l’attacco, dove Bottani partirà al primo minuto al fianco di Janga. Il sacrificato è Gerndt.