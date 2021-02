A Cornaredo arriva l’ultima della classe. Una passeggiata? Non proprio. Il Vaduz di Mario Frick è in buon momento ed è reduce dal successo esterno contro lo Zurigo. Di qui la circospezione palesata alla vigilia dal tecnico del Lugano Maurizio Jacobacci. A maggior ragione alla luce di una squadra che deve fare i conti con la pesantissima assenza, al centro della difesa, di Mijat Maric. A differenza del secondo tempo di Basilea, «Jaco» opta tuttavia per altre contromisure. Davanti a Noam Baumann, infatti, non ci sarà Custodio, lasciato addirittura in panchina. No, si va verso una sorta di 4-1-4-1, con il pacchetto arretrato formato - da destra a sinistra - da Lavanchy, Kecskés, Daprelà e Facchinetti. Il cuore del centrocampo sarà per contro occupato dal gigante buono, Miroslav Covilo. Con Guerrero posteggiato pure tra le riserve, a giostrare all’esterno sarà Christopher Lungoyi. I problemi alla schiena di Bottani, obbligano inoltre il mister a cambiare pure sul fronte offensivo, dove dal primo minuto si rivede Alexander Gerndt. Confermatissimo Abubakar.