Gettarsi tutto alle spalle. Ma proprio tutto. Critiche, dubbi, incomprensioni. Ecco perché vincere contro lo Zurigo sarebbe importante. Per dare seguito all’inebriante successo del Tourbillon, certo, ma anche - e appunto - per voltare pagina. E tornare a guardare alla stagione 2020-21 con soddisfazione e ambizione. Conquistando i tre punti in palio a Cornaredo, il Lugano potrebbe addirittura tornare in zona Europa League. Al terzo posto, sì, insieme a un Basilea vieppiù disorientato. Al cospetto della squadra di Massimo Rizzo - orfana di Antonio Marchesano - mister Jacobacci cambia il meno possibile. Anzi, non cambia proprio nulla. Affidandosi così agli attori tornati infine protagonisti a Sion, giovedì sera. Davanti dunque spazio alla coppia Bottani-Gerndt, mentre Facchinetti sostituisce ancora l’infortunato Guerrero sull’out di sinistra. Da notare il rientro in panchina di Lovric (ammalato in settimana), con il centrocampo che resta comunque formato da Covilo, Custodio e Sabbatini.