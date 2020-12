Bolla. Citiamo dal dizionario: in senso figurato, area, zona, dimensione protetta e isolata. Il Football Club Lugano potrà continuare ad allenarsi. A Cornaredo, lontano da tutto e da tutti. In bolla, appunto. Una piccola, grande vittoria. Per nulla scontata, soprattutto considerando le tre, nuove positività al coronavirus emerse dai test effettuati lunedì.

E così, i bianconeri torneranno in campo già questo fine settimana. Domenica per la precisione, contro lo Zurigo. Un segnale forte, fortissimo lanciato al campionato: nonostante il caos generatosi, la squadra di Maurizio Jacobacci non si ferma. Va avanti, con forza. «Certo, arriveremo alla partita del weekend con una formazione rimaneggiata, senza alcuni titolari e senza esserci allenati nel migliore dei modi» sottolinea il direttore generale...