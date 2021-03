L’UEFA ha deciso di sospendere fino al termine della stagione l’arbitro rumeno Sebastian Coltescu. Lo scorso 8 dicembre, il fischietto era finito sotto accusa per aver utilizzato un termine razzista durante la sfida di Champions tra il PSG e il Basaksehir Istanbul. La partita era stata interrotta dagli stessi giocatori della squadra turca dopo che Coltescu, impegnato nel ruolo di quarto uomo, aveva usato il termine «negru» («nero» in lingua rumena) per indicare il camerunense Achille Webo, assistente allenatore del Basaksehir. Sia Coltescu, sia il guardalinee connazionale Octavian Sovre, non sono stati sanzionati per condotta «razzista o discriminatoria» ma sulla base dei «principi generali di condotta».