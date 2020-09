Il primo tempo rossoblù, semplicemente, pareva un’opera d’arte. Squadra corta, attenta, bravissima a pressare e, soprattutto, con personalità. Una squadra per nulla intimorita e, di riflesso, disposta a giocarsela sul piano tecnico. Gli zurighesi, forse, hanno commesso l’errore di sottovalutare i ticinesi. Ma è anche vero il contrario e cioè che il Chiasso ha eclissato l’avversario. Prendete Bahloul: con i suoi piedi e i suoi dribbling potrebbe giocare benissimo in Super League. Il primo acuto è stato proprio il suo, un calcio d’angolo letto malissimo da Brecher e finito direttamente in rete. Gol meraviglioso. Poco prima, il peperino aveva scheggiato la traversa con una conclusione alla Del Piero. Trovato il vantaggio, il Chiasso ha continuato a spingere. Logico il raddoppio, un’incornata di Simfeos ben imbeccato da Andrist. Quanta grazia, quanta qualità. A rovinare una prima frazione praticamente perfetta è stato Ceesay, autore del 2-1 contro l’andamento del gioco.

La ripresa è iniziata con uno Zurigo più convinto e arrembante, ad immagine della paratona di Jacot su un colpo di testa ravvicinato e, sull’azione seguente, della traversa colpita da Kramer. Rispetto al primo tempo, il Chiasso ha preferito (o meglio è stato costretto) ad agire di rimessa. Bahloul, manco a dirlo, ha creato ancora scompiglio fra le maglie zurighesi. Stavolta, però, peccando in freddezza (vedi il 3-1 divorato solo davanti al portiere). Nell’area tecnica, mister Baldo Raineri pareva indemoniato. I cambi effettuati hanno cambiato volto ma non anima ai padroni di casa, generosi ancorché coraggiosi. E sfortunati, se è vero che l’incornata di Malula poco dopo l’ora di gioco avrebbe meritato miglior sorte. A proposito di sfortuna, puntuale è arrivato il pareggio dello Zurigo, nuovamente con Ceesay, nella circostanza favorito da una papera di Jacot. Peccato, davvero.

Eppure, il Chiasso non ha mollato. Anzi, ha sfruttato uno Zurigo inspiegabilmente appagato dal pareggio per rifarsi sotto a livello di gioco. E così, all’87’ sugli sviluppi di una punizione di Bahloul un mani in area è stato punito con la massima punizione: lo stesso Bahloul non ha tremato, fissando il 3-2 definitivo. Apoteosi.