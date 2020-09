Un’impresa. Voluta, cercata, ottenuta. Sfruttando la determinazione, la grinta, il coraggio. Qualità tipiche di chi non ha niente da perdere. Ma sfruttando altresì caratteristiche insospettabili, come il gioco. Con i dovuti paragoni, quello che ha ammazzato lo Zurigo conquistando l’accesso agli ottavi di finale è stato un Chiasso totale. Capace di irretire e stordire l’avversario, costretto ad una lunga e affannosa rincorsa e, soprattutto, a capitolare sul prato del Riva IV. «Abbiamo preparato bene la partita» sintetizza un Baldo Raineri al settimo cielo. Scatenato, indemoniato, vulcanico durante i novanta e oltre minuti di Coppa Svizzera. Serafico e quasi filosofico in sede di analisi, di fronte ad un 3-2 sincero come certi vini della sua terra d’origine. La Sicilia. Sincero, sì. Perché i...