Sempre disponibile, sempre gentiluomo, Baldo Raineri ci accoglie a suo modo quando lo approcciamo per una chiacchierata: «Cinque minuti per un’intervista? Ma facciamo anche dieci!». È fatto così il tecnico di Castelvetrano, genuino oggi come lo era già nel 1985, quando lasciò la sua Sicilia per approdare in Ticino: «O forse era il 1986 - ci corregge l’allenatore rossoblù - ma chi se lo ricorda, è passato troppo tempo (ride, n.d.r.)! Sono giunto nel vostro cantone per amore e infatti ci ho cresciuto cinque figli. Parallelamente ho poi trovato la mia strada nel mondo del calcio». Una via talvolta ben asfaltata e illuminata; e altre invece piena di buche da evitare al buio, come ad esempio l’ultima pausa vissuta prima di tornare a Chiasso per la terza volta: «È stata dura, quando non lavori vivi...