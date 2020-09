Il vento ha spazzato via pioggia e nuvoloni. Oggi tornerà il sole e alle 17 gli ultimi raggi irradieranno Balerna, teatro dei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera tra i momò e il Monthey. Una sfida, questa, che potrebbe anche avere risvolti storici. Sì, perché in caso di passaggio del turno della squadra di Simone Pichierri, agli ottavi il Ticino si ritroverebbe con ben tre rappresentanti. Tanta roba. Non si godeva di una simile abbondanza addirittura dalla stagione 2005-2006. Senza dimenticare che il cartellone, già delineato, proporrebbe il derby Balerna-Lugano. Tutto molto romantico. Peccato che il Monthey, nobile decaduta in Seconda Lega interregionale, preferisca la prosa. Tradotto: una vittoria per continuare a sua volta il percorso nella competizione.

Alta tensione

«Siamo di una categoria...