Balint Vecsei lascia il FC Lugano e torna in patria dove vestirà la maglia del Ferencvàros a titolo definitivo. Il centrocampista, giunto sulle rive del Ceresio nell’estate del 2016, ha vestito in 99 occasioni la maglia bianconera. Il suo bilancio personale tra Super League, Coppa Svizzera e UEFA Europa League è di 6 gol e 7 assist. Il club ringrazia Balint per la sua grande professionalità e disponibilità dentro e fuori dal campo, che gli hanno permesso di essere molto apprezzato dalla tifoseria, dallo staff e dai compagni di squadra. A lui vanno i nostri migliori auguri per una brillante continuazione di carriera in Ungheria.