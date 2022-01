Mario è il nome sulla bocca di tutti in Italia. Il nome al quale milioni di cittadini si aggrappano. Per il futuro del Paese, già. Ma non solo sul terreno politico. Sì, perché in queste ore - e per l’appunto in prospettiva - Draghi appare fondamentale quanto Balotelli. Da un lato una nazione, che non può permettersi di sbandare a Palazzo Chigi come al Quirinale. Dall’altro una nazionale che non può permettersi di bucare un altro Mondiale. Ci si gioca la credibilità interna e la reputazione internazionale. In entrambi i casi.

A Roberto Mancini, va da sé, importa poco o nulla del futuro presidente della Repubblica. Non adesso, con due scontri diretti che - fa effetto dirlo - salveranno la faccia dei campioni d’Europa in carica o ne decreteranno un nuovo fallimento. A soli otto mesi dai fasti...