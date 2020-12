La pandemia ha ristretto le vite di ognuno. Ristoranti e bar chiusi. Strade che dopo le 19 si trasformano in luoghi spettrali. Bar e ristoranti che, oltre a servire pasti e cibi, dall’introduzione delle TV a pagamento sono diventati anche un luogo di ritrovo per sostenitori e tifosi delle diverse discipline sportive, con calcio e hockey su ghiaccio sulla vetta del gradimento; ma anche sci, tennis e ciclismo – soprattutto nella stagione estiva – hanno i loro clienti affezionati che occupano lo stammtisch per seguire davanti allo schermo le imprese dei diversi campioni. Questo, almeno, sino al 22 gennaio.

Nel frattempo, invece, che succede? Come stanno guardando gli eventi sportivi gli habitué dei bar? Da casa, con amici – in numero rigorosamente ristretto –, saranno diventati meno tifosi o avranno...