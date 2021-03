La polizia regionale catalana ha proceduto a diversi arresti, a seguito delle perquisizioni presso la sede del FC Barcellona. Stando a diversa media locali, tra le persone finite in manette vi sarebbe anche Josep Maria Bartomeu, ex presidente del club, dimessosi a fine ottobre. L’intervento delle forze dell’ordine è legato al cosiddetto «BarçaGate», caso emerso all’incirca un anno fa. Il 17 febbraio del 2020 infatti i vertici della società blaugrana erano finiti sotto i riflettori per una presunta campagna via social media, volta a screditare alcune figure di spicco del Barcellona: giocatori come Messi e Piqué, come pure l’ex allenatore Guardiola o l’ex presidente Laporta. L’operazione, al contrario, doveva servire a migliorare l’immagine della gestione Bartomeu. Si parla di 1 milione di euro, suddivisi in 6 fatture, versati alla compagnia I3 Ventures. Questo, almeno, quanto ricostruito dalla radio Cadena Ser. Bartomeu aveva ammesso di aver incaricato la società di sorvegliare i profili social, senza però che vi fosse un fine in qualche modo denigratorio. Ora l’operazione della polizia catalana, esattamente una settimana prima delle elezioni presidenziali del club.