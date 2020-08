Barcellona e Bayern Monaco si troveranno di fronte nei quarti di finale di Champions League a Lisbona. Il Barça ha battuto il Napoli per 3-1 mentre i tedeschi hanno superato il Chelsea per 4-1.

Trasportati da un Lionel Messi in forma smagliante, i catalani non hanno tremato in un Camp Nou vuoto dopo l’1-1 ottenuto in Italia.

Tra sei giorni in Portogallo, gli spagnoli sulla loro strada troverano il Bayern che non ha dovuto faticare più di quel tanto per asfaltare il Chelsea. Vittoriosi 3-0 a Londra nell’incontro di andata, i bavaresi avrebbero proprio dovuto incappare in una serata storta. Con lo stato di forma mostrato da Robert Lewandowski sarebbe stato infatti difficile per il londinesi segnare tre reti senza incassarne alcuno. Il polacco, miglior realizzatore della competizione (13 reti), ha aggiunto due gol alla sua collezione 2019/20.