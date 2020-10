Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha rassegnato le dimissioni. Era contestato per la sua gestione della politica sportiva del club e, in particolare, per come aveva trattato il caso in merito al fuoriclasse Lionel Messi. Il mandato del dirigente avrebbe dovuto proseguire fino al marzo 2021. Una mozione di censura avrebbe dovuto essere votata dai soci contro di lui nel prossimo weekend. Il 57.enne Bartomeu era presidente del Barça dal gennaio 2014.