Per Claudius Schäfer non è ancora tempo di vacanze. Spareggio a parte, il CEO della Swiss Football League aspetta al varco il Consiglio federale che oggi si pronuncerà anche sul ritorno del pubblico negli stadi. Ad attendere il responso dei vertici della Lega è invece il presidente del Lugano Angelo Renzetti.

Signor Schäfer, un anno fa il campionato era fermo e i club potevano a malapena allenarsi. Oggi siamo ai titoli di coda della stagione, portata a termine senza particolari intoppi. È più sollevato o soddisfatto?

«Non posso sicuramente dirmi soddisfatto, ma sollevato sì. Se un anno fa mi avessero prospettato una stagione intera (o quasi) senza spettatori, non l’avrei ritenuto possibile. Ce l’abbiamo fatta, okay. La strada, però, è stata parecchio in salita. Soprattutto in avvio, le squadre...