Baumann 5 Decisivo almeno in tre circostanze. La parata su Araz nella ripresa può essere registrata alla voce «miracoli» senza bisogno d’arrossire. Rinato dopo il flop di San Gallo.

Sulmoni 3,5 In occasione del rigore, Karlen lo induce furbescamente al fallo. In difficoltà anche in un altro paio di circostanze.