Baumann 3 Se il Lugano torna a mani vuote dal Vallese, lo deve in buona parte a lui. Ha colpe gravi su tutti e tre i gol del Sion. Osigwe in panchina scalpita.

Hajrizi 4 Non è esattamente una sicurezza, ma risolve un paio di situazioni pericolose e segna anche una rete.

Daprelà 3,5 Perde goffamente a centrocampo il pallone dal quale scaturisce il gol del vantaggio dei padroni di casa.

Ziegler 4 Partita senza infamia né lode, nella quale fornisce un solido contributo senza spiccare particolarmente.

Lavanchy 4 È fuori posizione sul gol di Bua, anche se nessuno esce a coprirlo. Si riscatta fornendo l’assist per l’1-1 di Bottani. Alla fine ne esce una sufficienza.

Custodio 4 Solita partita di sostanza per il vodese, che fatica in fase offensiva ma garantisce il suo apporto in quella difensiva. Non è comunque sui suoi migliori livelli.

Sabbatini 4,5 Il capitano è tornato rigenerato dalla pausa forzata. È l’elemento più in palla del centrocampo bianconero. Il suo cambio è piuttosto inspiegabile.

Lovric 3,5 Altra prestazione impalpabile per lo sloveno, che non entra mai nel vivo del gioco e perde diversi palloni. La sua involuzione sembra non volersi fermare.

Facchinetti 4 Partita generosa per l’ex di serata, che non lesina sgroppate sulla sua corsia e difende con attenzione.

Bottani 4,5 Lotta e sgomita con Ndoye e Saintini, che fisicamente lo sovrastano. Alla fine trova comunque un’altra perla delle sue. Peccato che a conti fatti si riveli inutile.

Abubakar 4 Con i suoi movimenti apre varchi interessanti per Bottani, ma finisce anche con l’essere lontano dalla porta. Per un attaccante, non è il massimo.

Luis Phelipe 4 È arruffone, ma quantomeno ci mette un po’ di pepe.

Lungoyi 4 Come Luis Phelipe, fornisce una certa vivacità al suo ingresso.

Guidotti s.v

Monzialo s.v

Yuri s.v

Braga 3,5 L’insufficienza è dovuta ad un mix tra la scarna partita dei suoi - poche le occasioni create - e la mancanza di coraggio nel sostituire Baumann dopo il secondo gol.

©CdT.ch - Riproduzione riservata