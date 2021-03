Il Lugano ha un problema fra i pali? Sì, no, forse. Di certo Noam Baumann non sta offrendo prestazioni ineccepibili. E men che meno continue. L’estremo difensore dei bianconeri, al contrario, sembra bloccato su una altalena pericolosa. Su, giù. Su, giù. Come il resto della squadra, per altro. Il mancato intervento che, domenica, ha permesso allo Zurigo di passare, ha tuttavia fatto borbottare molti. Allo stadio e davanti alla tv. Con tanti saluti alla paratona che, solo 72 ore prima, aveva permesso ai sottocenerini di sbloccarsi a Sion. L’episodio, va da sé, non è sfuggito all’aiuto preparatore dei portieri Gigi Romano. Insieme a lui - che affianca Baumann da oramai qualche anno - abbiamo analizzato quanto avvenuto al minuto 18 della sfida di Cornaredo. Per poi allargare il discorso allo stato...