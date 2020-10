Nemmeno il tempo di riemergere dalla quarantena che il Bellinzona deve già fermarsi. Per due ragioni. Da un lato il Canton Vaud, e di fatto l’intera Romandia, hanno proibito tutti gli sport di contatto a livello non professionistico. Logico, dunque, l’annullamento della partita agendata domani pomeriggio a Bavois. Dall’altro il coronavirus non sembra aver abbandonato il club granata. Dopo la positività di un giocatore e la quarantena imposta a parte della squadra una decina di giorni fa, ieri un altro componente della rosa e un membro dello staff si sono sottoposti al test del tampone. E ciò dopo aver avvertito alcuni sintomi. Il primo allenamento «post-quarantena» della squadra di Davide Morandi è quindi stato prontamente annullato.

«La direzione dell’AC Bellinzona comunica che, in accordo con il FC Bavois, la partita in programma domani alle ore 16.00 è stata rinviata a data da stabilirsi» si legge nella nota diffusa dall’ACB. «La decisione del medico cantonale di mettere in quarantena in via cautelativa gran parte della rosa granata e l’evolversi della situazione pandemica degli ultimi giorni, ha portato la dirigenza a richiedere il rinvio della partita contro la compagine vodese, che si ringrazia per la collaborazione e comprensione. Inoltre, la gara prevista per mercoledì 28.10.2020 contro il FC Sion U21 è anch’essa rinviata a data stabilirsi, a seguito della quarantena imposta al club vallesano negli scorsi giorni. Siamo ora in attesa di eventuali nuove decisioni annunciate per mercoledì dal Consiglio federale».