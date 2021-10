L’organigramma dell’area sportiva, sotto la guida del coordinatore Carlos Da Silva, è stato completato. Lo ha comunicato la FC Lugano SA. Il ruolo di team manager sarà per la prima volta assunto da una donna. Si tratta di Beatrice Girelli, che la scorsa stagione (nel ruolo di direttore sportivo) ha condotto con successo la squadra dell’FC Lugano femminile alla salvezza. Marco Padalino è pure stato confermato in società. Assumerà il ruolo di scout (a tutti i livelli di età) per la Svizzera e gli saranno attribuiti compiti specifici dalla direzione. Infine, si conferma che Cao Ortelli ha potuto essere liberato da altri impegni lavorativi ed è quindi confermato ufficialmente quale assistente di Mattia Croci Torti.