Valon Behrami resta in Italia, ma giocherà il Serie B. Il 36.enne, reduce dall’avventura con il Genoa, ha trovato un accordo con il Brescia, attualmente al terzo posto. «l centrocampista svizzero nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Genoa Cricket and Football Club, nonché in precedenza quelle di Sion, Udinese, Watford, Amburgo, Napoli, Fiorentina, West Ham e Lazio - si legge sul sito della squadra italiana -. Nel palmares vanta anche una Coppa Italia conquistata con i biancocelesti nel 2013-2014».